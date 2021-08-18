Ученые отметили скопление медведей у рек Сахалина из-за дефицита нерестовой горбуши

ТАСС, 18 августа. Экологи отметили скопление медведей вблизи рек в региональном государственном заказнике "Восточный", который расположен в Смирныховском районе на Сахалине, из-за малого количества рыбы. Об этом в среду сообщили в региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".

"В реках Венгери и Пурш-Пурш наблюдается сильнейший дефицит нерестовой горбуши. Рыба встречается отдельными небольшими скоплениями в ямах, общий уровень заполнения не превышает 10%. Низкое количество рыбы в заповедных реках стало причиной аномальных для этого времени скоплений медведей в устьях рек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обычно медведи на этой территории собираются большими группами, так как начинается ход горбуши. По мере заполнения нерестилищ они распределяются по всему протяжению рек. В этом году по 10-12 медведей обитают в устье каждой из двух рек заказника.

"По наблюдениям ученых, это не соответствует основным фазам их жизненного цикла, поскольку во второй половине августа медведи уже должны питаться не только рыбой, но и ягодами и другой растительной пищей, и следуя за горбушей вверх по рекам, они осваивают и растительные ресурсы, что обеспечивает нормальный процесс накопления жира на зиму", - сообщили экологи.

Председатель совета экоорганизации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын уточнил ТАСС, что недостаток растительных кормов в рационе медведей будет провоцировать животных выходить к людям. Причем это касается не только медведей, обитающих на территории заказника.

Решение проблемы

По данным экологической организации, они совместно с профессиональным ихтиологом Анатолием Декштейном в течение нескольких дней обследовали нерестилища горбуши в 12 реках северо-востока Сахалина. Практически на всех участках исследуемых рек отмечается слабый заход рыбы.

"Для решения проблемы необходимо закрыть промысел и дать рыбе отнереститься. Рыба должна быть в реках. Если ее пришло мало, ее нельзя ловить, ее нужно пропускать на нерест, - отметил Лисицын. - Чтобы обратить внимание на проблему, мы направили обращения на имя губернатора области [Валерия Лимаренко] и соответствующие надзорные органы".