Крупнейший вуз Урала выделит более 500 тыс. рублей на поддержку студентов из Афганистана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) выплатит по 25 тыс. рублей студентам из Афганистана, а также окажет им жилищную, правовую и психологическую поддержку в связи с ситуацией на родине. Об этом сообщили в пресс-службе вуза в среду.

"Университет выделит более полумиллиона рублей на поддержку студентов из Афганистана: финансовую - ребята получат единовременные выплаты по 25 тыс. рублей, жилищную - все будут заселены в общежития, правовую - в связи с невозможностью вернуться на родину им будет оказано содействие по миграционному вопросу и, при необходимости, изменению статуса студентов, как и помощь с трудоустройством, психологическую - при обращении вуз подключит профессиональных психологов", - говорится в сообщении.

Сейчас из 30 афганских студентов УрФУ 23 находятся в России.

Уральский федеральный университет является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 36 тыс. студентов. В 2021 году вуз является лидером по бюджетному приему в стране - абитуриентам доступно 7 500 мест по всем уровням и формам обучения.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.