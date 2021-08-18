На Ставрополье расширят до четырех полос еще 18 км трассы А-157

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Специалисты расширят до четырех полос движения еще 18 км трассы А-157, связывающей международный аэропорт в Минеральных Водах с городами-курортами Ставропольского края. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Еще 18 км трассы А-157 Минводы - Кисловодск расширят до четырех полос движения. Речь идет о двух участках реконструкции: в Подкумке (с 36 по 46 км) и 8-километровом отрезке на участке аэропорт - Ессентуки (с 0 по 30 км) федеральной автодороги А-157", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала работ в сентябре 2019 года на подъезде к Кисловодску дорожники проводят реконструкцию 10-километрового участка с расширением с двух до четырех полос. Продолжается переустройство инженерных коммуникаций: кабелей связи (семь участков), наружных сетей водопровода (2,5 км), а также газопровода и высоковольтных линий.

"Автомобильная дорога А-157, ведущая к городам-курортам Кавминвод, одна из самых загруженных на Северном Кавказе. Ежедневно здесь проезжает порядка 20 тыс. автомобилей. Наша приоритетная задача - доведение трассы на всем ее протяжении до четырехполосного движения с высоким уровнем безопасности как водителей, так и пешеходов", - приводятся в сообщении слова начальника ФКУ Упрдор "Кавказ" Руслана Лечхаджиева.

По данным пресс-службы, на 30-километровом участке А-157 от аэропорта в Минеральных Водах до Ессентуков работы стартовали в апреле 2020 года. За это время на левой стороне объекта устроили основание дорожной одежды на 25 км. На оползнеопасных участках построили удерживающие свайные сооружения. В настоящее время продолжается реконструкция семи путепроводов.

"Всего в рамках проекта реконструируют 12 путепроводов общей протяженностью свыше 620 м и пять транспортных развязок в разных уровнях. Линии электроосвещения появятся на всех искусственных сооружениях, а ширина разделительной полосы с железобетонным ограждением составит 5 м", - уточнила пресс-служба.

О трассе

Федеральная дорога А-157 связывает международный аэропорт имени М. Ю. Лермонтова в Минеральных Водах с городами-курортами Ставропольского края: Железноводском, Ессентуками и Кисловодском, а также является транзитным коридором с выходом на Военно-сухумскую дорогу в Карачаево-Черкесии.