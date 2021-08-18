Власти Амурской области заявили о более 13 тыс. пострадавших от паводка в 2021 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Свыше 13 тыс. человек в Амурской области признаны пострадавшими от паводка в 2021 году. Власти региона полностью завершили мероприятия по мерам поддержки пострадавших в первую волну ЧС, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Амурской области всего признано пострадавшими от паводка 13 055 человек. Им оказывается помощь из регионального и федерального бюджетов <…> В настоящее время 100% закончили мероприятия по мерам поддержки граждан, попавших в зону ЧС в мае-июне 2021 года (первая волна)", - говорится в сообщении.

За весь период паводков было подтоплено 1 586 жилых помещений, повреждено 488 км автомобильных дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Из резервного фонда области направлено 720 млн рублей на восстановление проезда в наиболее пострадавших районах области.

"Комиссией Росавтодора по первой волне паводка подтвержден ущерб дорогам на сумму 3,15 млрд рублей. В настоящее время возобновлена работа комиссии по оценке пострадавших от паводков автомобильных дорог. Итоговая сумма ущерба будет рассчитана по итогам работы комиссии", - говорится в сообщении.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе введен режим ЧС федерального характера. Гидрологи оценивают ситуацию на реках в Амурской области как стабильную и прогнозируют спад уровня воды.