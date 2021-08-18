В Великом Новгороде со дна реки подняли пушечный бронеавтомобиль БА-10 времен войны

ТАСС, 18 августа. Пушечный бронеавтомобиль БА-10, который пролежал на дне реки Малый Волховец 80 лет, подняли в Новгородской области. Он участвовал в боях 1941 года и тогда под обстрелом фашистов рухнул в воду вместе с мостом, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"В Великом Новгороде у Синего моста со дна реки Малый Волховец поднят пушечный бронеавтомобиль БА-10, который пролежал в реке ровно 80 лет. Броневик участвовал в боях на Малом Волховце 18 августа 1941 года и под обстрелом фашистов вместе с мостом рухнул в воду. В июне этого года его обнаружила группа подводного поиска поискового отряда "Находка", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, броневик принадлежал 28-й танковой дивизии, которой командовал будущий генерал армии и дважды Герой Советского Союза Иван Черняховский. "Остатки 3-й и 28-й танковых дивизий были прижаты к берегу Малого Волховца. Бронеавтомобиль поставили на мосту, чтобы огнем пресекать попытки фашистов приблизиться к переправе. Под обстрелом немецкой авиации мост был разрушен. Его остатки вместе с броневиком упали на дно реки", - говорится в сообщении.

Подъем техники провели водолазные подразделения ОМОН Росгвардии и Новгородского "Облводобъекта". Ранее они провели подготовительные работы - обследовали бронеавтомобиль на наличие взрывоопасных веществ, очистили его от мусора и ила. "После подъема броневик планируют восстановить, чтобы в будущем он мог принимать участие в торжественных мероприятиях военно-исторического характера", - отмечается в сообщении.