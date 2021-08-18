Алиханов: университетский кампус БФУ поднимет престиж высшего образования в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Университетский кампус Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининграде, решение о строительстве которого принято федеральным правительством, станет точкой притяжения талантливой молодежи в Калининград со всей России и из-за рубежа и поднимет престиж высшего образования в самом западном регионе страны. Такое мнение высказал ТАСС в среду губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Во вторник на заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что отобраны восемь лучших заявок на строительство в России университетских кампусов мирового уровня. Их строительство планируется в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.

"Строительство университетского кампуса Балтийского федерального университета в Калининграде поднимет престиж высшего образования в самом западном регионе страны, в том числе и среди иностранных студентов, станет импульсом для развития науки в регионе, а также позволит собрать ныне расположенные по всему городу учебные корпуса БФУ в одном новом современном образовательном пространстве. Хочу поблагодарить Михаила Владимировича [Мишустина] и Валерия Николаевича [Фалькова] за это решение", - сказал Алиханов.

БФУ им. Канта представил концепцию университетского кампуса в мае 2021 года на совещании, которое провел в вузе министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Местом его расположения станет закрепленный за Балтийским федеральным университетом земельный участок площадью 29 га в Калининграде. Сейчас на этой территории располагаются два учебно-административных корпуса, спортивные объекты и общежития университета. Строительство новых корпусов и общежитий приведет к концентрации большинства объектов университета в одной локации.

Проект первой очереди кампуса предполагает строительство до 2025 года биомедицинского корпуса на 2 900 студентов, высшей школы философии и социальных наук на 2 000 студентов, института высоких технологий (2 000 студентов), который объединит институт исследований искусственного интеллекта, высшую школу инженерии и технических сервисов, центр механотроники, представительства индустриальных партнеров университета, конференц-пространства, площади для проведения массовых мероприятий, общежития на 1 300 мест (19 тыс. кв. м) с коворкингами, фитнес-зоной, фуд-кортом, рекреационными зонами (leisure spaces). Кроме того, здесь будет располагаться коммерческая улица с кафе, магазинами, банками. Также проект предусматривает строительство общественной приемной, МФЦ, экскурсионного бюро, торгового центра, сервисных предприятий, офисов студентов, парковки на 800 мест. По предварительной оценке, стоимость проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию кампуса составит 8 млрд рублей, из них 1,3 млрд рублей планируется привлечь в рамках сотрудничества с частными партнерами.