В санаториях Ставрополья постковидную реабилитацию прошли около 41 тыс. человек

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Санатории Ставрополья готовы ежегодно принимать от 500 до 700 тыс. человек по программам постковидной реабилитации. Об этом сообщил в среду губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на пресс-конференции в ТАСС.

"Санатории Ставропольского края готовы к проведению всех процедур для того, чтобы человек не чувствовал тяжести от перенесенной коронавирусной инфекции. <...> Фактически сегодня от 500 до 700 тыс. человек ежегодно Ставрополье может принять и оздоравливать по программам профилактики коронавирусной инфекции", - сказал Владимиров.

По его словам, в настоящее время в санаториях края уже прошли постковидную реабилитацию около 41 тыс. человек.

"Барокамеры, все виды кислородной терапии, физиотерапия, все виды бальнеотерапии <...> Во всех 123 санаториях есть курсы реабилитации постковидного периода" - добавил губернатор.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Кисловодск отметила, что санатории Кавказских Минеральных Вод могут стать базовыми для реализации всероссийской программы постковидной реабилитации. По словам Матвиенко, санатории Кавминвод имеют "колоссальный опыт реабилитации".