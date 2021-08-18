Финалы треков конкурса "Лидеры России" стартуют 20 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Финалы треков конкурса управленцев "Лидеры России" начнутся 20 августа с соревнований в треке "Международный", сообщила в среду пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Первым из 13 финалов конкурса "Лидеры России" станет соревнование в треке "Международный" [пройдет с 20 по 22 августа], которое впервые в истории конкурса пройдет частично в онлайн-формате", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Он уточнил, что после этого финала пройдет серия очных мероприятий в Москве, на базе Мастерской управления "Сенеж". "В конце августа там пройдут финал трека "Студенты" и "Битва сезонов" (соревнования среди победителей, финалистов и полуфиналистов первых трех сезонов конкурса), а в сентябре мы узнаем имена победителей треков "Здравоохранение", "Информационные технологии" и "Наука", - добавил Комиссаров.

Он отметил, что в ноябре в Санкт-Петербурге пройдет финал трека "Культура", в октябре-декабре во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде пройдут региональные финалы для участников самых массовых треков конкурса - "Бизнес и промышленность" и "Государственное управление".

"Победители финалов треков будут приглашены в суперфинал конкурса "Лидеры России", в котором они получат возможность посоревноваться друг с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. А победителями конкурса станут не менее 100 участников, которые традиционно получат возможность поработать с наставниками - ведущими управленцами нашей страны", - подчеркнул Комиссаров.

В пресс-службе уточнили, что на заключительный этап приглашены около 4 тыс. человек из 35 стран мира.

В этом сезоне конкурс "Лидеры России" разделен на восемь профильных треков. Помимо направлений "Наука" и "Здравоохранение", стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки - "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", "Студенты" и "Международный". Всего на конкурс поступило около 181 тыс. заявок из всех регионов России и 150 стран мира.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победили 106 человек.

Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.