Курортный сбор на Ставрополье по итогам 2021 года может составить более 350 млн рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Ставрополье по итогам 2021 года может собрать 357 млн рублей курортного сбора, что более чем на 70 млн рублей больше запланированного. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее и. о. министра туризма и оздоровительных курортов края Кирилл Реут сообщал, что всего на 2021 год предусмотрено более 282 млн рублей плановых поступлений по плате за пользование курортной инфраструктурой.

"Только один курортный сбор нам приносит в год 313 [млн]. 357 млн [рублей], наверное, в этом году принесет", - сказал Владимиров.

Всего, по его словам, с начала введения курортного сбора было собрано 784 млн рублей, к концу года планируется, что эта цифра достигнет 1 млрд. "48 объектов сделано, и сегодня <...> с помощью курортного сбора мы можем содержать эти объекты. То есть 20% курортного сбора мы отдаем на чистое содержание", - добавил он.

Ранее власти сообщали ТАСС, что за счет средств курортного сбора в 2021 году в Ессентуках благоустроят северную часть лечебного парка и парк Победы; в Кисловодске установят освещение на мемориальном комплексе "Журавли" и памятную стену и барельефов героев Великой Отечественной войны, а также несколько бюветов для минеральной воды. Помимо этого, в Пятигорске благоустроят сквер вокруг здания ЗАГСа, реконструируют Поющий фонтан; в Железноводске благоустроят курортный парк от улицы Парковой к Пушкинской галерее, а также сквер по улице Труда.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент начался в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте. В Ставропольском крае в нем участвуют 139 санаториев и 264 гостиничных комплекса Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска.