Липецкие врачи вылечили от COVID-19 103-летнюю пациентку

ЛИПЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Врачи Липецкой городской больницы скорой помощи №1 вылечили от COVID-19 103-летнюю пациентку, ее выписали. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Старейшую с начала пандемии коронавируса пациентку выписали из Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1, врачи вылечили 103-летнюю Анну Кузнецову от коронавируса", - сказал Артамонов.

Он назвал пандемию большим испытанием для всех и, прежде всего, для врачей. "Наши медики самоотверженно борются за жизнь каждого пациента, мы принимаем необходимые антиковидные меры, но очень многое зависит от жителей", - заметил Артамонов. Среди важнейших мер по предотвращению распространения коронавируса он вновь назвал соблюдение профилактических мер, своевременное обращение к медикам и вакцинацию.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации рассказали, что Анна Денисовна Кузнецова родилась в 1918 году. "Благодаря усилиям врачей третьего инфекционного отделения, которые занимались ее лечением, и всего медперсонала больницы, женщина быстро пошла на поправку, пациентке максимально быстро провели диагностику и подобрали медикаментозную терапию, которая дала положительную динамику", - сказали в пресс-службе.