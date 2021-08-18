Глава Ставрополья: дорога Кисловодск - Адлер позволит создать курорт мирового уровня

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Строительство дороги от курортов Кавказских Минеральных Вод до Черноморского побережья позволит создать многопрофильный курорт мирового уровня на юге России. Об этом в среду сообщил губернатор Владимир Владимиров во время пресс-конференции в ТАСС.

"Мы формируем посредством этой дороги курорт мирового уровня. Приехали на пляж, захотели на лыжах покататься - Красная Поляна или Эльбрус. Что-то со здоровьем - едем в санатории, с санатория захотел на море - четыре часа, и ты на море. Этот курорт может создать дорога, которой осталось, по-моему, 67 километров", - сказал он.

По словам Владимирова, ранее для участия в проекте были найдены частные инвесторы, сейчас рассматривается вопрос бюджетного финансирования. "Мы не первый год занимаемся этим проектом, у нас было даже соглашение с корейскими и китайскими партнерами, чтобы сделать эту дорогу платной, это было в 2015 году. Сегодня мы заявляемся не к инвесторам, потому что <…> в стратегии (развития дорожной сети - прим. ТАСС) эта дорога присутствует, это федеральное финансирование", - пояснил глава региона.

Ранее Владимиров презентовал проект строительства дороги Кисловодск - Адлер президенту РФ Владимиру Путину. Глава Ставрополья отмечал, что стоимость реализации проекта оценивается в 91-97 млрд рублей. Проект, как отметил Владимиров, согласован со всеми заинтересованными структурами.

Вопрос строительства дороги Кисловодск - Адлер в течение нескольких лет обсуждается в регионах и на федеральном уровне. Ранее сообщалось, что Росавтодор рассматривал два варианта будущей трассы от Кавминвод на побережье по маршрутам Кисловодск - Адлер и Черкесск - Адлер.