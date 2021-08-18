В Роспотребнадзоре не опасаются распространения выявленной в Китае сибирской язвы на РФ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Опасность распространения в России сибирской язвы, случаи заражения которой на прошлой неделе были выявлены в северокитайской провинции Шаньси, практически отсутствует. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Провинция Шаньси - в которой зарегистрированы предположительные случаи сибирской язвы, расположена в центральной части страны. Общих границ с Российской Федерацией не имеет. С 1 февраля 2020 года Российская Федерация ограничила авиасообщение с Китаем. Кроме того, на всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный контроль прибывающих лиц. Таким образом, опасность "распространения" указанного заболевания на территории России практически отсутствует", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что вся территория Китая считается эндемичной по сибирской язве. Эпидемический надзор за этим заболеванием в стране официально ведется с 1955 года.

Ранее в китайской провинции Шаньси были зарегистрированы девять подозрительных на сибирскую язву случаев заболевания. Все заболевшие, занимались разведением и забоем скота, или же продажей мяса. В провинции организовано эпидемиологическое расследование, в домах и на местах работы зараженных проведена полная дезинфекция. Источник заражения устанавливается.

Сибирская язва - опасное инфекционное заболевание, которое может поражать кожные покровы, легкие и желудочно-кишечный тракт. Она может передаваться как от животного к человеку, так и между людьми.