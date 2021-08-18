В Киеве ко Дню независимости возводят сцену на месте братской могилы

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Киевская мэрия сообщила том, что в Мариинском парке на месте братской могилы участников украинской революции 1917-1921 годов без согласования с городскими властями начали монтировать сцену для торжеств в честь Дня независимости Украины 24 августа, организуемых офисом президента.

"Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы проходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов", - написал в среду в Facebook заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопов, опубликовав соответствующие фотографии.

При этом Прокопов отметил, что это захоронение находится в реестре недвижимых памятников. "Обратите внимание на фото - сцена стоит просто-таки на памятном знаке. Не хочется морализировать, но разве нельзя было установить сцену в другом месте?" - возмутился он.

Накануне в Киеве также произошел скандал с декорациями: на аллее погибшим участникам "майдана" 2013-2014 годов ко Дню независимости была установлена инсталляция, посвященной быту украинцев в советскую эпоху: автоматы с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР. Сторонники украинской радикальной организации "Национальный корпус" во вторник разрушили часть инсталляции, вступили в стычки с полицией, часть из них была задержана.

Против выставки выступил мэр Киева Виталий Кличко. Он написал в своем Telegram-канале, что выставку надо убрать, так как администрация города не давала разрешения на ее установку. По словам мэра, организацией празднования Дня независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается офис президента.

2 августа президент Украины Владимир Зеленский представил программу празднования 30-летия независимости Украины, которая предполагает военный парад и ряд других мероприятий. Кабинет министров страны выделил на эти цели 5,4 млрд гривен (около $200 млн).