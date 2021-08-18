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На "Кавминводском велотерренкуре" планируется проводить велогонку мирового уровня

Протяженность велотропы составит 75 км, она объединит города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ

ТАСС, 18 августа. Велогонку мирового уровня планируется проводить на Ставрополье на "Кавминводском велотерренкуре", протяженность которого составит 75 км. Об этом сообщил в среду губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы этот проект разрабатывали с учетом того, чтобы на территории Кавминвод появилась большая мирового уровня велогонка. Все-таки 75 км вокруг - это огромная велотрасса, которая отвечает всем требованиям международной федерации велогонок. Мы с таким условием ее спроектировали, потому что это "Тур де Франс". На нее приезжают от 17 до 30 млн человек, которые стоят вокруг дорог, радуются, я хочу, чтобы такое же было на Ставрополье", - сказал Владимиров.

По его словам, такие гонки будут проводиться регулярно, на постоянной основе. "Я уверен в этом проекте. Любая курортная инфраструктура никогда не останется невостребованной, я это вижу по всем нашим проектам", - подчеркнул Владимиров.

Губернатор также заметил, что в настоящее время у людей наблюдается повышенный интерес к спорту и здоровому образу жизни. "Самокаты, велосипеды, здоровый образ жизни, я вижу сегодня, насколько люди вовлекаются в это. Велосипед - это и есть инфраструктура здоровья. А бальнеология, все системы реабилитации, аппаратурное оформление, плюс физическая нагрузка - это совсем другой уровень", - добавил глава региона.

Он также отметил, что маршрут позволит полюбоваться красотой региона Кавказских Минеральных Вод. "Фактически ты сел на велосипед в Железноводске, а выехал на месте дуэли Лермонтова в Пятигорске. При этом наслаждаясь видами всех Кавминвод. Плюс мы фактически не затрагиваем инфраструктуру самих гор, потому что мы пользуемся старыми рудными дорогами", - рассказал Владимиров.

Ранее сообщалось, что на создание ставропольской велотропы протяженностью в 75 км правительство РФ направит свыше 2,8 млрд рублей. Работы по созданию экологических велотроп планировалось начать в 2021 году, а завершить в 2023 году. По проекту "Кавминводский велотерренкур" объединит города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ, 10 кольцевых маршрутов пройдут по пересеченной местности.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
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