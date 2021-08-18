В Татарстане объявили предупреждение из-за жары

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. В Татарстане объявили предупреждение из-за грядущей аномальной жары до 39 градусов. Об этом сообщили журналистам в ФГБУ "Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ".

"Предупреждение об опасном метеорологическом явлении на территории Республики Татарстан. В период с 18 по 23 августа 2021 года на территории республики ожидаются аномально жаркая погода со среднесуточными температурами на девять и более градусов выше нормы; сильная жара с максимальными температурами воздуха до 37..39 градусов", - сообщили в ведомстве.

Также в регионе объявлено предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности в лесах. В республике введен режим ЧС в 42 из 43 районов из-за засухи и жары.

В МЧС объяснили опасность такой жары. Существует угроза перегрева людей. Симптомами перегрева являются покраснения кожи, сухость слизистых оболочек, сильная жажда. В дальнейшем возможна потеря сознания, остановка сердца и дыхания.

МЧС советует не подвергать себя воздействию повышенной температуры, носить светлую одежду (желательно из хлопка) и головные уборы. Передвигаться не спеша, стараться чаще находиться в тени.