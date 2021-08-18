Эксперт заявил об отсутствии противопоказаний для вакцинации от COVID-19 для людей с ВИЧ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Никаких противопоказаний для вакцинации от коронавируса людей, имеющих ВИЧ-инфекцию, нет. Возможно, им даже придется повторно прививаться от коронавируса чаще, так как иммунный ответ у них может быть менее выраженным, сообщил журналистам в среду заведующий специализированным научно-исследовательским отделом эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что в Санкт-Петербурге люди с ВИЧ-инфекцией массово сталкиваются с отказами в вакцинации против COVID-19.

"Наличие ВИЧ-инфекции не является противопоказанием для вакцинации от коронавирусной инфекции. У ВИЧ-инфицированных не всегда развивается состояние иммунодефицита, при котором не рекомендуется прививка", - сказал он.

По словам Покровского, при отсутствии выраженного иммунодефицита никаких противопоказаний к вакцинации для людей с ВИЧ-инфекцией нет, тем более для тех, кто получает антиретровирусную терапию. Кроме того, возможные неблагоприятные реакции на прививку у этих пациентов ничем не отличаются от тех, что встречаются у людей, не имеющих ВИЧ.

"Единственное - иммунный ответ у ВИЧ-инфицированных может быть менее выраженным. Возможно, им чаще придется ревакцинироваться. Но это все вопросы, которые еще требуют дальнейшего изучения. Пока же мы можем утверждать, что прививаться от коронавируса людям с ВИЧ-инфекций так же важно, как и всем остальным", - заключил он.