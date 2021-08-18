Более 500 иностранцев станут студентами Тюменского госуниверситета в новом учебном году

ТЮМЕНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Более 500 иностранных граждан из 14 государств ближнего и дальнего зарубежья, включая Китай, Ливию, Колумбию и Египет, поступили в Тюменский государственный университет (ТюмГУ), сообщило управление стратегических коммуникаций вуза в среду.

"Тюменский государственный университет успешно выполнил план набора абитуриентов. Все бюджетные места, которых в этом году на 370 больше, чем в 2020-м, закрыты. Студентами ТюмГУ по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры очной формы обучения уже стали 3 434 человека, из них 2 022 первокурсника будут учиться за счет бюджетных ассигнований. Студентами университета также стали иностранные граждане из 14 государств ближнего и дальнего зарубежья, включая Китай, Ливию, Колумбию, Египет и других. Из них 397 человек будут учиться на направлениях бакалавриата, специалитета, в магистратуре - 111", - говорится в сообщении.

В вузе добавили, что средний балл ЕГЭ по вузу в этом году составил 80,1. "По сравнению с прошлым годом значительно увеличился средний балл на мехатронику и робототехнику, математику, ландшафтную архитектуру", - уточнили в университете.

Как отметили в ТюмГУ, в этом году достаточно представительная география первокурсников - поступили ребята из 47 регионов России.

По словам ректора ТюмГУ Ивана Романчука, второй год подряд средний балл ЕГЭ бюджетников превышает 80-балльный рубеж, почти треть магистрантов поступили из других вузов. "Для нас это очень важный качественный показатель, он фиксирует нас в когорте топовых российских университетов. Мы усиливаем свои позиции по всем направлениям, благодаря проекту "5-100" вуз вошел в несколько мировых рейтингов и заявился на участие в программе стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", - отметил он.

Все студенты университета, вне зависимости от того, привиты они или нет, начнут новый учебный год в аудиториях в традиционном формате. Занятия будут проходить очно без какого-либо ограничения доступа в корпуса. Для посещения студентами будут открыты коворкинги, кафе, спортивные и тренажерные залы, научные лаборатории и читальные залы. Как добавили в ТюмГУ, будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические меры по недопущению распространения COVID-19.