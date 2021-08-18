Свыше 1 млн жителей Свердловской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Более 1 млн жителей Свердловской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса, полностью завершили ее более 800 тыс. человек, сообщили в среду в департаменте информации региона.

"Привиты 1 004 603 уральца, завершили вакцинацию 828,5 тыс. человек", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Евгения Куйвашева.

По словам главы региона, за последнее время увеличились объемы поставок вакцины в Свердловскую область и выросли темпы вакцинации.

"На сегодня в общей сложности мы получили более 1,17 млн доз вакцины. У людей уже сформирован осознанный запрос на противоковидные прививки. Значит, надо расширять сеть прививочных кабинетов, активнее использовать мобильные формы работы", - цитирует губернатора департамент.

Глава региона также поручил уделить приоритетное внимание вакцинации педагогов и других сотрудников образовательных учреждений до начала учебного года, а также пожилых людей.

По данным Свердловскстата, по состоянию на 1 января 2021 года население Свердловской области составляет 4,290 млн человек. По данным оперативного штаба, на 18 августа выявлено 516 новых случая COVID-19, общее число зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 116 797.