Владимиров: новое подземное водохранилище позволит решить вопрос водоснабжения Кавминвод

ТАСС, 18 августа. Власти Ставропольского края планируют решить вопрос водоснабжения Кавказских Минеральных Вод с помощью нового подземного водохранилища, сообщил губернатор Владимир Владимиров во время пресс-конференции в ТАСС в среду.

"Сейчас разрабатываем проект освоения Малкинского подземного водохранилища и подачи воды с него в сторону Кавказских Минеральных вод. Три источника водоснабжения - я уверен, что этим мы навсегда закроем вопрос водоснабжения Кавминвод", - сказал Владимиров.

По его словам, для улучшения водоснабжения курортного региона также планируется прокладка новой трубы для подачи воды со стороны Невинномыска и увеличение емкости отстойника Эшкаконского водохранилища, которое является основным источником водоснабжения города Кисловодска.

Ранее Владимиров поручил проработать дополнительные меры для обеспечения качественного водоснабжения Кисловодска, где на минувшей неделе были перебои из-за мутности воды. Причиной ограничения подачи воды стало схождение селя в Карачаево-Черкесской Республике в районе реки Эшкакон, питающей Эшкаконское водохранилище. В результате вода, подающаяся в Кисловодск, оказалась замутнена.