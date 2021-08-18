Более 80 тыс. человек стали пользоваться единой социальной картой в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Более 80 тыс. человек стали пользоваться единой социальной картой "Уралочка" в Свердловской области после ее введения на территории региона год назад. Об этом сообщил департамент информационной политики региона в среду.

"Год назад первые свердловчане получили единую социальную карту. Сегодня "Уралочкой" (такое название выбрали жители региона) пользуются уже 85 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте со ссылкой на генерального директора организации "Сапфир-Эксперт", оператора единой социальной карты региона, Павла Ведерникова, более 35% получателей карт - это молодежь. По его информации, такого показателя молодых пользователей нет ни в одном регионе, где используются социальные карты.

В Свердловской области уже внедрены идентификационное, торгово-сервисное, транспортное приложения, был запущен портал проекта, личный кабинет и мобильное приложение. В ближайшее время будет активизирована работа по расширению функционала карты, в том числе при предоставлении транспортных и медицинских услуг.

"Особенно востребованными среди держателей карт (и с финансовым приложением, и без него) являются транспортные услуги - оплата проезда в Екатеринбурге и других городах. Однако потенциал карты значительно шире", - цитирует департамент первого заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского.

Единая социальная карта - это многофункциональная пластиковая карта с электронным носителем, которая поможет получить разные виды услуг. Проект реализуется по указу губернатора области для повышения эффективности, доступности и качества предоставления мер социальной поддержки.

ЕСК была введена в Свердловской области в конце августа 2020 года. Она доступна в двух вариантах: с расчетным приложением и без него. С помощью карты жители смогут не только получать пособия, пенсии и другие выплаты, но и оплачивать товары, проезд в общественном транспорте, а также услуги ЖКХ, интернета и мобильной связи в интернет-банке, пользоваться скидками и специальными предложениями. Мобильное приложение будет координировать работу ЕСК.