Исследование: у 18% россиян, перенесших ковид бессимптомно, не выработались антитела

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пилотное исследование Роспотребнадзора, проводившееся в 26 регионах России, показало, что у 18% перенесших бессимптомную коронавирусную инфекцию, подтвержденную ПЦР-тестом, не выработались антитела к вирусу. Об этом сообщил в среду заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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"Роспотребнадзор провел очень интересный пилотный проект в 26 регионах. <…> Начиная с лета прошлого года и каждые два месяца 70 с лишним тыс. населения тестировалось на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительный, у них антител не было вовсе", - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

По словам Горелова, эти люди были выявлены как контактные с заболевшими.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 208,6 млн человек, более 4,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 663 473 случая заражения, выздоровели 5 939 037 человек, умерли 172 909. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.