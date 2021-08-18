Минобороны РФ прекратит судебную работу в отношении земли, переданной Красноярскому краю

ТАСС, 18 августа. Минобороны России прекратит судебную деятельность в отношении земельного участка в Красноярском крае, который ведомство, по просьбам рабочих завода "Красмаш", передает в собственность региональных властей по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом в среду журналистам сообщили в военном ведомстве.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил принять меры по прекращению судебной работы в отношении неиспользуемых земель Минобороны России, спланированных к передаче в муниципальную собственность региона в Емельяновском районе Красноярска", - сказали в министерстве.

По данным военного ведомства, для передачи участка создана рабочая группа в составе представителей Департамента военного имущества Минобороны России и региональных властей Красноярского края.

С вопросом о возможности передачи участка региону к Шойгу обратились рабочие завода "Красмаш" во время поездки главы военного ведомства в Красноярский край. Шойгу пообещал рассмотреть вопрос в ближайшее время. Как пояснили в Минобороны, в ходе проведенного анализа земельный участок рядом с селом Совхоз Сибиряк признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах военного ведомства и министр обороны принял решение передать земли региону.