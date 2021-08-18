Блюда по многовековым рецептам представят на фестивале "Шаньгафест" к 100-летию Коми

СЫКТЫВКАР, 18 августа. /ТАСС/. Международный гастрономический фестиваль финно-угорских народов "Шаньгафест" пройдет 18-22 августа в Сыктывкаре в честь 100-летия Республики Коми, отмечаемого в этом году. Гостей будут угощать блюдами карельской, ижорской, удмуртской, марийской, финской и коми кухонь по многовековым рецептам, рассказали в среду журналистам организаторы фестиваля.

"У меня будет представлена финская кухня, пять перемен блюд, в большинстве повседневные, лишь в одно я добавил своей шефский эпатаж, а остальное - это классика, трем рецептам уж точно более пяти веков", - рассказал один из почетных гостей фестиваля, шеф-повар и телеведущий из Санкт-Петербурга Сергей Малаховский.

Так, первым его блюдом будет карамыч на гороховой оладье - разварное из курицы, "синей несушки, которую нужно варить четыре часа, но бульон ароматнейший". Вторым блюдом станет "классическая сливочная уха из двух видов рыбы". На закуску приготовят финский пирог на ржаном тесте с начинкой из селедки и свинины. "В финно-угорской кухне много блюд с единением рыбы и мяса. Некоторые удивляются, но если вы вспомните одно из самых известных итальянских блюд Вителло тоннато, то это телятина под соусом из тунца. И, обращаясь к старинным рецептам Елены Молоховец, других авторов, можно увидеть, что часто подавали рыбу под соусом из ветчины и наоборот ветчину под соусом из раков. Эта закуска зайдет на ура, будет вкусно. Ну и напитки со специями", - рассказал Малаховский.

Он отметил, что никаких проблем с подбором ингредиентов в регионе не возникло, да и в целом финно-угорская кухня славится приемами готовки вкуснейших блюд из простых продуктов. При этом шеф-повар отметил, что пребывает "в тихом восторге от вкусного воздуха и национального колорита Коми".

Как рассказала ТАСС директор Финно-угорского этнопарка Елена Иванова, из-за пандемии формат фестиваля в этом году изменен, все массовые мероприятия отменены. Взамен лучшие рестораны Сыктывкара и заведение "Финноугория" Финно-угорского этнопарка в селе Ыб примут у себя кухни разных народов с учетом действующих ограничений. Своим мастерством поделятся делегации из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Марий Эл, Карелии, Удмуртии, также будут представлены финская и коми кухни. Почетными гостями мастер-обедов и мастер-ужинов выступят Малаховский и председатель гильдии шеф-поваров Санкт-Петербурга, автор множества книг о кулинарии Илья Лазерсон. При этом практически все билеты на праздничные вечера уже раскуплены, остались единичные места. Цена билета - 1 500 рублей.

"Я считаю, что не имею морального права приезжать в регион и учить специалистов готовить их собственную еду. Нужно быть носителем этой культуры или хотя бы очень хорошо изучить локальную кухню. Я ставлю перед собой задачу изучить коми кухню здесь и потом о ней громко рассказать", - сказал журналистам Илья Лазерсон, не став раскрывать секреты своих вечеров.

О юбилее Республики Коми

Республика Коми была образована 22 августа 1921 года как автономная область Коми (Зырян), в 1936 году была преобразована в республику. В рамках празднования 100-летия в мае - июне состоялись масштабные Дни культуры Коми в Москве и Санкт-Петербурге. Организованы выставочные и гастрольные проекты по всей стране, в регионе - выставки, концерты, фестивали, спектакли, спортивные и другие культурные, образовательные и просветительские проекты.