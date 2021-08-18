Яровая предложила платить максимальные надбавки врачам и учителям с начала их работы в ДФО

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе стратегической онлайн-сессии "ProДФО" предложила установить максимальную выплату надбавки к зарплатам врачей и учителей с начала их работы на Дальнем Востоке.

"Мы знаем, что сегодня такая льгота - получить сразу максимальную выплату - существует у молодежи, которая пять лет прожила на Дальнем Востоке. Считаю, что для врачей и учителей с момента их приезда на Дальний Восток максимальные выплаты должны производиться сразу", - сказала Яровая, слова которой приводит ее пресс-служба.

Кроме этого, продолжила депутат, такую же надбавку можно выплачивать и тем, кто "приезжает работать на Дальний Восток после завершения обучения по целевому направлению от ДФО".

По мнению вице-спикера, "дополнительными мерами поддержки для инвесторов, которые приходят на Дальний Восток, может быть предоставление государством права осуществлять заказ на целевое обучение за счет средств бюджета под инвестиционные проекты". "Это даст гарантированные рабочие места молодежи, а также гарантированные квалифицированные кадры инвестору. И это, конечно, новый горизонт будущего. Соответствующий законопроект мной подготовлен, он именно об этом, включая программы не только высшего, но и среднего профессионального образования", - сообщила Яровая.