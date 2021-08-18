Глава Ставрополья выступил за введение курортного сбора на постоянной основе

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил перевести курортный сбор из экспериментальной фазы на постоянную основу. Сделать это позволяет эффект от проведения эксперимента в течение нескольких лет, сообщил в среду Владимиров во время пресс-конференции в ТАСС.

"Однозначно оцениваем положительно, видим отношение людей, которые приезжают к нам на Кавказские Минеральные Воды, точно понимаем их положительную оценку. Будем ходатайствовать о том, чтобы продолжить эксперимент. Думаю, его все-таки нужно разворачивать на постоянной основе", - сказал он.

Владимиров отметил, что инициатива уже обсуждалась на уровне правительства РФ и президента Владимира Путина. "Я обратился к президенту, чтобы эксперимент был утвержден на постоянной основе. Сейчас идут дебаты по итогам какого года это делать. Но мы имеем поддержку в этом отношении", - пояснил губернатор.

По словам Владимирова, введение курортного сбора позволило многократно увеличить вложения в благоустройство городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. "На все обустройство Кавказских Минеральных Вод в 2015 году тратилось 43 млн рублей. Только курортный сбор приносит в год 313 млн рублей, в этом году, наверное, будет 357 млн рублей", - сказал он.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Ставропольском крае в нем участвуют города-курорты Кавказских Минеральных Вод - Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск.