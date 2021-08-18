Кузбасский технический университет будет обучать студентов по грантам от предприятий

КЕМЕРОВО, 18 августа. /ТАСС/. Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ) впервые провел набор 60 первокурсников, которые будут обучаться по новой системе за счет грантов от предприятий. Их образовательные программы будут включать в себя углубленную подготовку по запросу будущих работодателей, сообщил ТАСС в среду проректор по учебной работе КузГТУ Александр Баканов.

"Абитуриенты поступали по результатам ЕГЭ, но проходили [дополнительно] собеседование, писали мотивационное эссе, компания принимала непосредственное участие в отборе, выбирала, с кем будет заключать договоры. У них с первого курса от предприятия будет назначен куратор, отдельные дисциплины будут вестись представителями предприятий. Мы также в образовательный процесс будем дополнительно давать факультативные дисциплины под предприятия, такого еще не было", - сказал Баканов.

Студенты по образовательным грантам освоят профессии экономистов, строителей и машиностроителей. Обучение будет вестись по программам специалитета и бакалавриата и займет от 4 до 5,5 лет. Гранты предоставили крупнейший за Уралом химический завод "Азот" (АО "СДС-Азот") и холдинговая компания "СДС", они полностью покрывают стоимость контрактного обучения и обеспечивают повышенную стипендию. Уже после первой учебной практики студенты смогут реализовывать проекты на предприятиях, в том числе работать на них, совмещая занятость с учебой.

По данным пресс-службы КузГТУ, вуз завершил также набор студентов на бюджетные места очной формы обучения. В общей сложности на поступление было подано свыше 5,4 тыс. заявлений от 1,6 тыс. абитуриентов, зачислены на бюджетные места 826 человек, что полностью закрывает контрольные цифры приема.

"Самыми востребованными стали IT-направления. Так, конкурс на новую специальность "Информационная безопасность" составил четыре человека на место; на направление бакалавриата "Информационные системы и технологии" - три человека на место", - добавили в пресс-службе университета.

КузГТУ им. Т. Ф. Горбачева является одним из ключевых учреждений высшего образования в Кузбассе, вуз готовит специалистов для угольной и химической промышленности, машиностроительных и дорожных предприятий, а также других отраслей экономики. Основная учебная база университета расположена в Кемерове. В промышленных моногородах - Новокузнецке, Прокопьевске, Белове и Междуреченске - работают филиалы вуза.