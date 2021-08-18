Русское географическое общество отметило 176-летие открытием выставки в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Выставка отреставрированных предметов и живописи из фондов Русского географического общества (РГО) открылась в штаб-квартире организации в Петербурге в день празднования 176-летия общества в среду. В экспозиции представлены секретер-шкатулка адмирала Ивана Крузенштерна, картины и другие экспонаты, сказал на церемонии открытия заведующий музеем РГО Сергей Белых.

"В стенах Малого зала Русского географического общества представлена экспозиция из отреставрированных предметов, которые находятся в фондах общества, здесь порядка 30 предметов, но на самом деле их, конечно, гораздо больше - это был первый этап нашей реставрационной работы. Здесь представлены разные художники: и художники XIX века, например, Константин Филиппов, и художники XX века. Помимо таких живописных объектов, у нас есть потрясающие вещи, связанные с жизнедеятельностью путешественников, например, замечательная отреставрированная секретер-шкатулка. Она принадлежала Ивану Федоровичу Крузенштерну, который первым совершил кругосветное путешествие", - сказал он.

Секретер-шкатулка - это исторический аналог современных офисных принадлежностей. В ней хранились документы, она использовалась как пенал и конторка. По словам Белых, секретер-шкатулка Крузенштерна, созданная на рубеже XVIII-XIX веков, в ближайшее время отправится в Государственный Исторический музей в Москве.

В выставку также пошла пастель Вениамина Семенова-Тян-Шанского "Сушка сена в Финляндии". Во время реставрации работы на обороте обнаружилась фотография торжественного молебна в рамках празднования 250-летнего юбилея Лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка в 1903 году в Петергофе. На ней запечатлен император Николай II, снимок сделан его личным фотографом Александром Ягельским. Это фото - настоящий раритет, так как дубликата нет даже в Российском государственном архиве кинофотодокументов, где содержится крупнейшая коллекция снимков Ягельского.

Выставка будет пополняться в процессе реставрации предметов из фондов. Белых отметил, что в настоящее время в планах отреставрировать порядка 200 предметов, они будут выставляться в залах штаба РГО.

Дань памяти

День празднования 176-летия руководители РГО и почетные гости начали в Петропавловском соборе. Они возложили цветы к могиле Николая I, к надгробной плите первого председателя общества - великого князя Константина Николаевича и памятной доске четырем великим князьям, которые были расстреляны в 1919 году.

Вместе с днем рождения РГО с 2019 года 18 августа отмечается День географа. Ранее сообщалось, что членов РГО с Днем географа поздравила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер Совфеда отметила в поздравительной телеграмме, направленной президенту РГО Сергею Шойгу, что РГО помогает эффективно решать многие приоритетные задачи и вносит большой вклад в изучение всех континентов и океанов.

Об РГО

18 августа 1845 года император Николай I издал повеление о создании Русского географического общества, "коего цель состоит в разрабатывании отечественной географии, статистики и этнографии". Сегодня РГО является старейшей из действующих российских общественных организаций. Общество имеет две штаб-квартиры. Основная (историческая) находится в Санкт-Петербурге, в январе 2013 года была открыта штаб-квартира в Москве в здании на Новой площади.

Научный архив РГО, расположенный в Санкт-Петербурге, является старейшим в России специализированным географическим архивом (образован одновременно с обществом в 1845 году). Он насчитывает 63,2 тыс. единиц хранения: документы, этнографические коллекции (более 13 тыс. единиц), фотоархив (более 3 тыс.), 144 личных фондов географов и путешественников.

Членами общества на добровольной основе могут быть совершеннолетние лица различных национальностей, вероисповедания и места проживания - граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, а также общественные объединения. Сегодня в РГО состоит более чем 23 тыс. членов, организация располагает 85 региональными отделениями.