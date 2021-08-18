"ВКонтакте" запустила приложение с лучшими местами Нижнего Новгорода к юбилею города

Приложение "Ближний Нижний", в котором собраны лучшие места для прогулок и отдыха в городе, появилось в социальной сети "ВКонтакте" в среду. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

"В этом году Нижний Новгород отмечает 800-летие. Мы не могли пропустить такое важное событие, и поэтому на платформе появилось много праздничных активностей: например, челленджи в Шагах "ВКонтакте", чтобы исследовать город было ещё увлекательнее, или специальные плейлисты с музыкой для любого настроения", - отметила региональный представитель "ВКонтакте" в Нижнем Новгороде Татьяна Маркина.

В приложении объединены не только самые известные места города, но и представлен список местных ресторанов. Помимо этого, сервис позволяет напрямую заказать такси, чтобы добраться в выбранное место.

Кроме того, в "Ближнем Нижнем" можно найти плейлисты с треками, вдохновленными городом, пройти викторину по его истории и установить специальный эмодзи-статус, добавили представители соцсети.