Средний балл поступающих в СКФУ стал рекордным в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Средний балл поступающих в Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) превысил в 2021 году 73. Этот показатель стал максимальным за всю историю существования университета, сообщили журналистам в среду в пресс-службе вуза.

"Средний балл ЕГЭ по университету в 2021 году составил более 73 баллов - выше, чем в прошлом году. Это максимальный показатель за историю существования Северо-Кавказского федерального университета", - говорится в сообщении.

Университет опубликовал приказ о зачислении абитуриентов, участвующих в общем конкурсе по очной форме обучения на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета. Приемная комиссия вуза обработала более 35 тыс. заявлений, в результате 1 947 абитуриентов стали студентами федерального университета, в их числе 14 стобалльников ЕГЭ.

"В этом году у нас увеличилось количество бюджетных мест по физико-математическим, естественно-научным и инженерным направлениям, при этом удалось привлечь большее количество абитуриентов с высокими баллами, что говорит об интересе к образовательным программам СКФУ талантливых молодых людей со всего Северного Кавказа", - цитирует пресс-служба ректора вуза Дмитрия Беспалова.

На следующем этапе вуз выпустит приказы о зачислении магистрантов, иностранных абитуриентов и поступающих на условиях полной оплаты обучения. В 2021 году крупнейший вуз Северного Кавказа планирует принять в общей сложности около 7 тыс. новых студентов.