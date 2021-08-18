Всероссийская акция "Сохраним лес" по посадке деревьев начнется 21 августа с Якутии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Масштабное лесовосстановление начнется в Якутии 21 августа, в городе Нерюнгри будет дано начало всероссийской акции "Сохраним лес". Об этом заявил временно исполняющий обязанности заместителя секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин на заседании рабочей группы партии в среду.

"Речь идет о вопросе действительно масштабном, обширной территории. И важно помочь не только людям. В ближайшее время вместе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым мы обсудим ситуацию, связанную с лесовосстановлением. Необходимо увеличить количество высаживаемых деревьев, делать поправки в национальный проект "Экология". Нашей команде предстоят и изменения в Лесной кодекс, и другие нормативно-правовые акты", - заявил Кобылкин.

По его словам, партия готова организовать работу непосредственно в регионе, подключив все имеющиеся ресурсы, в том числе и федерального уровня, как в части усиления группировки, сил и средств в тушении, так и оказании адресной помощи пострадавшим.

Традиционная всероссийская акция "Сохраним лес" пройдет с 21 августа по 30 ноября. Этой осенью по всей стране планируется высадить 70 млн деревьев. Акция организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология".