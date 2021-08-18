Новосибирское Минобразования не исключает введения обязательной вакцинации учителей

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Министерство образования Новосибирской области допускает введение обязательной вакцинации педагогических работников в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил в среду в прямом эфире регионального телеканала ОТС глава областного министерства Сергей Федорчук.

Ранее директор новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов опубликовал в Facebook выписку из протокола заседания оперативного штаба региона по противодействию коронавирусной инфекции. Согласно документу, руководители образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, с 1 сентября 2021 года не должны допускать на рабочее место сотрудников при отсутствии у них документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или заключения от медотводе.

"На оперативном штабе информация была рассмотрена, и я бы это рассматривал таким образом, что, если мы со своей стороны не примем все необходимые меры, то, возможно, через какое-то время придется переходить к созданию такого рода документа", - сказал Федорчук, пояснив, что пока соответствующее постановление не принято.

17 августа министр сообщили, что больше 50% педагогических работников в Новосибирской области сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. Средний показатель по вакцинации по отрасли образования в регионе составляет около 45-46%. По словам Федорчука, в среднем ежедневно от COVID-19 прививаются около 300 работников образовательных организаций.

В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что школьные линейки в день знаний в регионе пройдут в очном формате. В прошлом году они были проведены только для учеников первых и выпускных классов.

11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемической обстановки было отменено празднование Дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. По данным оперативного штаба на утро 18 августа, в регионе зарегистрированы 56 187 случаев заражения коронавирусом (+184 за сутки), в том числе у 4 271 ребенка; 46 589 пациентов выздоровели (+104 за сутки).