Эксперт указала на необходимость вакцинации от ковида беременных для защиты новорожденных

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Вакцинация беременных необходима для защиты новорожденных от коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщила замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян в эфире телеканала "Россия-24" .

"Нам нужно вакцинировать женщин, которые собираются беременеть, и это очень большое имеет значение, будет в безопасности и она, и ее ребенок. И сегодня я уже полностью пришла к выводу, что нам надо вакцинировать не только женщин до беременности, но и во время беременности", - сказала она.

Адамян отметила, что всего в мире привились 147 тыс. женщин, которые не знали о своей беременности в период вакцинации. "Не влияет вакцинация [негативно] на беременность, на плод, более того проходят через плаценту антитела, <...> тем самым предохраняют плод от коронавирусной инфекции, <...> через грудное молоко <...> ребенок тоже получает специальную такую протекцию", - подчеркнула главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава.

Эксперт добавила, что среди распространенных осложнений от коронавируса у беременных встречаются невынашивание плода, преждевременные роды, необходимость выполнения кесаревого сечения по показаниям со стороны матери, дыхательная недостаточность, диабет, высокое артериальное давление, цитокиновый шторм, воспалительные реакции, пневмония, неправильное развитие плода и уменьшение его массы тела.

"Нет ни одного аргумента, который бы нам сказал, что не надо вакцинировать женщину до беременности <...> и во время беременности", - заключила Адамян.

Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат от коронавируса "Спутник V", Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация беременных проходит нормально, вакцина никак не влияет на новорожденных детей. По его словам, антитела матери - это единственная защита новорожденного до 6-7 месяцев, которая позволяет предотвратить его возможное заражение COVID-19.