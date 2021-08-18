В РПЦ заявили об ущемлении религиозных организаций при получении господдержки в пандемию

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Религиозные организации не смогли получить часть мер государственной поддержки, которая была предоставлена другим социально значимым некоммерческим организациям в период пандемии, сообщила руководитель правового управления Московского патриархата Русской православной церкви игумения Ксения (Чернега).

"Мы считаем, что в настоящее время религиозные организации ущемлены в своих правах на получение государственной поддержки по сравнению с остальными некоммерческими организациями", - сказала игумения на онлайн-конференции в Общественной палате РФ о мерах поддержки религиозных организаций в период пандемии.

Она пояснила, что религиозным организациям не предоставили отсрочку на уплату налогов и страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, как это было сделано в ноябре 2020 года для социальных некоммерческих организаций (НКО), а также организаций, вошедших в реестр пострадавших от распространения коронавируса. Поправки в соответствующее постановление правительства позволяли организациям получить отсрочку от уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов на срок от трех до девяти месяцев.

"Зарплатный кредит"

Кроме того, религиозные организации не имеют возможности получить "зарплатный кредит", предоставляемый банками за счет госсубсидий, добавила игумения.

"Мы неоднократно обращались, обращался святейший патриарх, межрелигиозный совет России и другие органы, чтобы распространить эту меру господдержки на все религиозные организации, потому что в связи пандемией у нас сократилось количество прихожан, а следовательно, и число добровольных пожертвований, которые являются основным источником существования религиозных общин. И этот вопрос тоже был поставлен на правительственной комиссии и было дано соответствующее протокольное поручение охватить все религиозные организации "зарплатным кредитом". До сих пор мы никаких проектов нормативно-правовых актов не видим, ни соответственно принятых нормативно правовых актов", - отметила руководитель правого управления.

Она подчеркнула, что "зарплатным кредитом", "помимо реестра НКО, пользуются все частные школы, все благотворительные организации". При этом религиозные организации, в частности Русская православная церковь, оказывают различную поддержку нуждающимся в период пандемии, помощь больным и организуют волонтерские движения

На той же конференции замначальника отдела развития сферы НКО департамента развития социальной сферы и сектора НКО Минэкономразвития Марина Бровцева ответила, что у ведомства "не было критериев, чтобы ущемить какой-то тип организации" при их включении в реестр организаций, нуждающихся в поддержке во время пандемии. Однако по поводу "зарплатного кредита" отметила, что выдавать такой кредит организации или нет - "право банков". Она также рекомендовала организациям, которые претендуют на получение господдержки "внимательно посмотреть" на критерии их вхождения в реестр.

"Получили отсрочку по налогам и сборам у нас более 33 тыс. организаций. <…> В реестр (организаций, пострадавших из-за пандемии - прим. ТАСС) вошли 93 организации религиозные - это те, кого мы смогли идентифицировать как религиозные организации непосредственно. И так случилось, что в наш реестр, вообще-то, все социально ориентированные некоммерческие организации входят на общих основаниях, что, на наш взгляд, вполне справедливо", - добавила Бровцева.

В свою очередь, в Общественной палате пообещали отразить мнение игумении в протоколе конференции и направить необходимые предложения в соответствующие ведомства.