Завод "Медсинтез" на Урале произвел тестовые 10 тыс. доз "Спутника V"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Завод "Медсинтез" в Свердловской области выпустил тестовые 10 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил ТАСС в среду председатель совета директоров предприятия Александр Петров.

"Это тестовая партия, она выпущена. Это 10 тыс. доз. Они сейчас на заводе лежат, очень чистые. Сертификаты качества подтверждены институтом Гамалеи. Мы ведем уже оформительскую работу", - сказал он.

Петров добавил, что предприятие ждет заказов на производство вакцины. "Сделаем столько, сколько надо для страны. Готовы потребности закрыть в нашем регионе", - отметил он.

Завод "Медсинтез" находится в городе Новоуральске Свердловской области. Он специализируется на производстве фармацевтической продукции. На заводе функционирует производство инфузионных растворов, готовых форм генно-инженерного инсулина человека, твердых и жидких форм лекарственных препаратов. Завод изготавливает лицензированные препараты и занимается созданием новых лекарственных средств. В том числе "Медсинтез" производит противовирусный препарат "Триазавирин", используемый для борьбы с коронавирусной инфекцией.