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Эксперт: школьникам с хроническими заболеваниями будет рекомендовано привиться от COVID-19

Заставлять никого не будут, подчеркнул заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Школьникам, имеющим хронические заболевания, будут рекомендовать сделать прививку от коронавируса, но обязательную вакцинацию не введут никогда, сообщил в среду заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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"Обязательной вакцинации не будет никогда. Вакцинация будет добровольной, по эпидемическим показаниям", - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

Горелов пояснил, что школьникам с хроническими заболеваниями вакцинация будет "настоятельно рекомендована". При этом, по его словам, заставлять все равно никого не будут. "Для всех остальных будут приниматься решения губернаторами, мэрами, санитарными врачами регионов в зависимости от эпидемической ситуации", - заключил он.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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