Уральский завод представил "умный" дефибриллятор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Уральский оптико-механический завод (является организацией холдинга АО "Швабе", входящего в Ростех) представил опытный образец "умного" дефибриллятора, применение которого позволит исключить врачебные ошибки. Об этом сообщил министр промышленности и науки по Свердловской области Сергей Пересторонин.

"Прибор научили думать прежде, чем применять силовой разряд. И в ближайшее время мы получим "умный" дефибриллятор, который позволит исключить ошибку врача. В перспективе к этим функциям может появиться еще ряд возможностей", - приводит слова министра департамент информационной политики региона в распространенном в среду сообщении.

Как рассказал генеральный директор предприятия Анатолий Слудных, новый дефибриллятор анализирует состояние пациента по ряду параметров - пульс, ЭКГ, уровень кислорода в крови и, в соответствии с полученными данными, регулирует силу тока. По данным департамента, ожидается, первая партия дефибрилляторов будет выпущена заводом уже в 2021 году. Аппарат способен работать как в автоматическом, так и в ручном режимах. Он подходит для использования в стационарах, отделениях реанимации, кардиохирургии и машинах скорой помощи.

"Часть работ по проекту осуществляет Уральский федеральный университет. Речь идет о разработке электроники, конструкторской документации и встроенных алгоритмах", - отмечается в тексте.

Уральский оптико-механический завод является одним из крупнейших предприятий оптической отрасли России, которое разрабатывает и производит оптико-электронные системы различного назначения, медицинскую продукцию, а также геодезические приборы и измерительную технику.