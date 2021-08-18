Вузы программы "Приоритет-2030" должны защитить проекты по развитию регионов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские вузы, которые подали заявки на участие в государственной программе поддержки университетов "Приоритет - 2030", смогут стать ее участниками только при наличии успешных инновационных проектов для развития экономик регионов. Об этом в среду ТАСС сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

"Сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Именно так звучит цель самой долгосрочной в истории современной России программы развития и поддержки университетов. Без ответа на запросы региональных экономик претендовать на успешную защиту программ развития вузам нельзя", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что, например, Северо-Кавказский федеральный университет рассчитывает, что участие в программе даст вузу новые возможности для научной разработки инновационных продуктов и технологий по перспективным экономическим специализациям региона. Это подразумевает разработку и внедрение импортозамещающих технологий производства компонентов для продуктов питания и создание технологий производства специализированной пищевой продукции, развитие агропромышленного комплекса и оздоровительного туризма.

"Сегодня на Ставрополье создаются новые производства, развивается зеленая энергетика, активно внедряются цифровые технологии. Все более наукоемким и высокотехнологичным становится региональный АПК. Уверен, что точек приложения сил будет еще больше. И в этом смысле качественный рост, который открывает вузам участие в госпрограмме "Приоритет 2030", является ответом на закономерное требование времени", - сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

Климатическая повестка и инженерное образование

Еще один участник отбора, Чеченский государственный университет (ЧГУ) им. А. А. Кадырова, по данным министерства, среди стратегических направлений развития выделяет агробиотехнологии для регенеративного карбонового земледелия и выход на нейтральный углеродный баланс по климатической повестке.

"Мы будем делать ставку на развитие высшего образования внутри нашей республики. Для региона важно сформировать собственную базу экспертов и обеспечить приток молодых высококвалифицированных кадров в основные секторы экономики. Уверен, участие ЧГУ им. А. А. Кадырова в федеральной программе "Приоритет 2030" позволит дать новому поколению тот уровень образования, который сегодня востребован работодателями. Нам принципиально важно, чтобы вуз получал стабильную поддержку на федеральном уровне и мог внедрять плановое развитие", - сказал глава республики Рамзан Кадыров, слова которого приводятся в сообщении.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, участие в конкурсе Донского государственного технического университета (ДГТУ), опорного вуза региона, отвечает намерениям подготовить сильные кадры не только для решения социально-экономических задач, но и для проведения прорывных исследований.

"ДГТУ запустил новые образовательные проекты, нацеленные на трансформацию инженерного образования. Отдельно стоит выделить работу по созданию кампуса мирового уровня - этот масштабный проект вуз реализует совместно с Минобрнауки РФ и правительством Ростовской области", - сказал Голубев, добавив, что подобные программы развитие российских вузов позволят вывести их на качественно иной уровень, будет способствовать сокращению оттока талантливой молодежи из регионов.

О программе

Минобрнауки РФ объявило о запуске программы "Приоритет - 2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 и 2025-2030 годы. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.

Заявки на участие в конкурсном отборе федеральной программы "Приоритет - 2030", запущенной правительством по поручению президента, поступили из всех федеральных округов России. Всего была подана 191 заявка, после технического рассмотрения заявок к дальнейшему конкурсу были допущены 187 университетов.