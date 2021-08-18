Реконструкция Лиговского путепровода в Петербурге завершится в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Реконструкцию одного из самых загруженных в Петербурге путепроводов - Лиговского планируется завершить в сентябре этого года. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил в среду вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

"В сентябре завершим реконструкцию Лиговского путепровода. Он улучшит транспортную доступность Красносельского района. Сегодня здесь проживают более 400 тыс. человек, и численность населения растет с каждым годом", - написал он.

Соколов также уточнил, что в ходе реконструкции важно было полностью заменить конструкции, не закрывая движение. Для этого был возведен сталежелезобетонный путепровод на три полосы движения правого направления. Прежний участок путепровода демонтировали - там появится новый на три полосы движения левого направления.

Вице-губернатор напомнил, Лиговский путепровод появился над Балтийской железной дорогой еще в 1950 году. В настоящий момент он один из самых загруженных в городе. "Старый путепровод давно исчерпал свой ресурс - на его месте строим современный и надежный объект", - добавил он.

Параллельно с этим в Петербурге идет реконструкция проспекта Маршала Жукова и Таллинского шоссе - все дороги и путепровод должны стать шестиполосными. Когда эти работы завершатся, и будет достроен обход Красного Села, транспортная ситуация изменится - нагрузка на улично-дорожную сеть Красносельского района снизится, а Красное Село освободится от транзитного транспорта на Кингисепп и Усть-Лугу.