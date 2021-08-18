В Москве обеспечат голосование в красных зонах коронавирусных госпиталей 17-19 сентября

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пациенты в красных зонах московских коронавирусных госпиталей смогут проголосовать на выборах 17-19 сентября. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"У нас четыре специализированных госпиталя, мы специально уже приняли решение, образовали четыре избирательных участка там. Будут работать так же, как в местах временного пребывания избирателей, то есть в красную зону будут входить люди из состава участковой избирательной комиссии, медики, которые работают в красной зоне, и с переносными ящиками будут собирать бюллетени. Затем, не выходя из красной зоны, используя видеонаблюдение, с основным участком будет производиться подсчет голосов, и данные будут вноситься в протокол участковой избирательной комиссии", - пояснил Ермолов.

Он подчеркнул, что голосование в коронавирусных госпиталях будет организовано "как на голосовании по поправкам к конституции в 2020 году".

Выборы

Наблюдение за ходом голосования по поправкам к конституции РФ в 2020 году в медицинских учреждениях Москвы, в том числе коронавирусных стационарах, как сообщал зампредседателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов, было организовано при участии врачей и медсестер данных больниц. При этом на избирательные участки в медицинских учреждениях не были направлены наблюдатели с целью предотвратить распространение инфекции. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщал ТАСС, что в столице организовано порядка 180 избирательных участков по месту пребывания, большая часть из них в медучреждениях. Участки для голосования организованы и в больницах, где оказывают помощь заразившимся коронавирусом.

Выборы в Госдуму назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании до 13 сентября, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.