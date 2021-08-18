Абрамченко заявила, что 22 региона отстают по темпам ликвидации свалок

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Риски срыва по срокам выполнения поручения президента РФ Владимира Путина о ликвидации несанкционированных свалок к 2024 году наблюдаются в 22 регионах. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко в среду.

Что известно о реформе отрасли обращения с отходами в России

"В ряде субъектов отстает работа по подготовке проектно-сметной документации, не проведена экологическая экспертиза и не найдены лучшие технологические решения. Таких свалок - 44 в 22 субъектах. Срыв работ недопустим", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Кроме того, по словам Абрамченко, ряд субъектов РФ, которые уже получили федеральное софинансирование, реализуют мероприятия федерального проекта "Чистая страна" с отставанием от запланированных сроков. "Речь идет о Калужской области, Тверской области, Республике Ингушетия, Республике Северная Осетия-Алания и Самарской области", - отметила вице-премьер.

Ликвидация 191 несанкционированной свалки в черте города в рамках нацпроекта "Экология" завершится досрочно в 2023 году, также говорится в сообщении. Абрамченко отметила, что реализация федерального проекта "Чистая страна" по масштабной расчистке России от свалок переходит в штабной режим.

Абрамченко поручила Минстрою и Минприроды России разработать типовые технологические решения для рекультивации свалок и полигонов в России. "Анализ показал, что стоимость рекультивации снизится в среднем на 3-5 млн рублей за гектар. А благодаря созданию библиотеки решений, нормативов по каждому виду работ и их стоимости, сокращению административных процедур, скорость разработки проектно-сметной документации и прохождение экспертиз существенно вырастет. Минстрой вместе с Минприроды должны подготовить соответствующие нормативы", - приводятся в сообщении ее слова.

Федеральный проект "Чистая страна" входит в нацпроект "Экология". Его цель - к 2024 году ликвидировать в городах все несанкционированные свалки, выявленные до 1 января 2018 года.