Институт РАН открыл доступ к электронной карте археологических памятников России

ТАСС, 18 августа. Институт археологии РАН открыл доступ к геоинформационной системе "Археологические памятники России" – электронной карте, которая содержит данные о более чем 42,5 тыс. объектов. Основу проекта составляют сведения из отчетов экспедиций, хранящихся в архиве института, пишет пресс-служба института.

"Созданная в масштабах страны электронная карта позволит решать разнообразные задачи в области сохранения археологического наследия и соберет массив информации, необходимой для изучения системы расселения в разных регионах страны в разные периоды, а также станет основой для прогностического моделирования пространственного распространения археологических памятников, что необходимо для проведения полевых исследований на современном уровне", – отметил директор института Николай Макаров.

Как отметили в пресс-службе, потребность в единой карте, на которую были бы нанесены все существующие памятники археологии, существовала давно. Решить эту задачу помогли развивающиеся интернет-технологии. В 2014 году рабочая группа под руководством Макарова начала разрабатывать общенациональную электронную археологическую карту. Для нее была создана автоматизированная система обработки информации и база данных.

"Создание археологической карты России, включающей все известные археологические памятники – одна из масштабных задач, которая появилась в российской археологии со времен первых попыток Императорской археологической комиссии собрать материалы для учета и статистики пунктов, "замечательных в археологическом отношении". Но выполнение этой задачи неизменно наталкивалось на препятствия, обусловленные как неопределенностью методических принципов, положенных в основу сбора материалов, так и гигантским масштабом планируемой работы", – пояснил Макаров.

Сейчас база данных содержит информацию о самых разных памятниках археологии – городищах, курганах, грунтовых могильниках, селищах, стоянках, каменных изваяниях, наскальных изображениях, культурных слоях и иных объектах, которые археологи исследовали на территории нашей страны в послевоенное двадцатилетие и в 2009-2014, 2019 годах. Электронная карта, как добавили в институте, постоянно пополняется: в базу добавляют данные об археологических объектах, обследованных в 1966-2007 и 2015-2021 годах.

Сейчас все памятники археологии, информация о которых уже обработана, отображаются в интерактивной карте на сайте ИА РАН. Памятники сгруппированы по субъектам РФ, и их детализация возможна на уровне федеральных округов - субъектов РФ-районов - для этого надо изменить масштаб карты.

Открытия послевоенных лет

Отдельное направление работы, как пояснили в ИА РАН, – это уточнение мест расположения памятников, открытых в послевоенные годы: в этот период было принято давать описание местоположения памятника приблизительно, с привязкой к ближайшему населенному пункту. Чтобы решить эту задачу археологи разработали методику реконструкции местоположения памятников, исследованных в 1944-1965 годы.

В институте добавили, что когда все объекты появятся на карте, она станет единым полотном, содержащим сведения обо всех исследованных памятниках археологии на территории России. Это позволит решить ряд научных задач: оценить исследовательскую активность в масштабах страны, понять, где находятся малоизученные области, увидеть, как расположены на карте памятники одного или разного времени, одной или нескольких культур, проследить перемещение культур во времени и пространстве и понять закономерности освоения территорий в различные эпохи.

"Карта позволяет осознать, что довольно большая часть археологического наследия России "невидима" - ее составляют памятники, не выраженные в ландшафте, историческое содержание которых в основном скрыто от глаз. Она поможет визуально оценить все богатство археологического наследия нашей страны и осознать, что это невосполнимый ресурс, уничтожая который мы уничтожаем свое прошлое", – сказала руководитель проекта, научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН Ольга Зеленцова.

Руководитель проекта добавила, что карта предназначена как для специалистов, так и для всех интересующихся историей и археологией. Так, археологи и историки смогут пользоваться ей как рабочим инструментом для сбора статистики, хронологических и типологических построений.

"Например, в ней можно задать необходимые параметры и посмотреть, сколько зафиксировано памятников бронзы или городищ железного века - и карта покажет, сколько таких памятников в выбранном регионе. Она может быть полезна преподавателям истории, студентам, школьникам и сотрудникам органов охраны памятников, так как содержит подробные сведения об объектах археологического наследия на территории нашей страны", – сказала Зеленцова.