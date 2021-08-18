Таиланд разрешит вакцинированным "Спутником V" россиянам въезжать на курорты

БАНГКОК, 18 августа. /ТАСС/. Власти Таиланда разрешат гражданам России, имеющим сертификат о вакцинации "Спутником V", посещать курорты Таиланда в рамках упрощенного режима въезда. Об этом в среду сообщает посольство РФ в Королевстве Таиланд.

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"Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутник V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц", - говорится в сообщении посольства.

Власти не назвали точные сроки вступления в силу данного решения.

Туристические "песочницы" Таиланда - программы упрощенного въезда на курорты страны для привитых иностранных туристов без обязательного карантина. Первая "песочница" была запущена 1 июля на острове Пхукет.