Власти финского региона надеются на решение вопроса с признанием ковид-сертификата РФ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Региональные власти Южной Карелии (область на юго-востоке Финляндии) уверены, что Хельсинки мог бы открыть границы для вакцинированных путешественников из России, решив вопрос с официальным одобрением сертификата о прививке препаратом "Спутник V". Об этом в среду сообщает телерадиокомпания Yle.

"Паспорт вакцинации мог бы стать отличным инструментом. Думаю, Финляндия вполне могла бы проявить активность в этом вопросе и связаться с российской стороной. Пригодность "Спутника" можно подтвердить самыми надежными и хорошими финскими методами", - отметил председатель регионального правительства Южной Карелии Юкка Копра.

По его словам, вопрос вполне можно решить с российской стороной. "Если какие-то данные от россиян еще недополучены, то их, конечно, необходимо получить. Уверен, что их нам предоставят, если мы попросим", - продолжил Копра.

Он пояснил, что регион надеется на возвращение движения через границу к уровню до начала пандемии в 2020 году.

Российская вакцина "Спутник V" все еще не получила разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для использования на территории ЕС. В отношении этой российской вакцины позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы ковид-сертификатов ЕС в июле. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные государства ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.