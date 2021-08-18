В Петербурге не выявляли случаев тяжелой пневмонии среди привитых от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Медики Санкт-Петербурга провели исследование, которое показало, что среди пациентов, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, не встречаются случаи тяжелой пневмонии. Об этом сообщили в среду в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"Клиническими исследованиями, проведенными Медицинским институтом имени Березина Сергея, по оценке эффективности вакцинации в отношении риска госпитализации и развития тяжелой пневмонии установлено, что тяжелые поражения легких (более 75%) в группе вакцинированных не встречались. На основе результатов компьютерной томографии установлено, что полная вакцинация от COVID-19 достоверно снижает риск госпитализации у симптомных пациентов в 2,6 раза", - говорится в сообщении.

Сейчас в городе компьютерную томографию амбулаторным пациентам по направлению врача выполняют девять центров компьютерной томографии.

В Петербурге вакцинацию первым компонентом препарата прошли 1,4 млн человек, завершили цикл - 1,3 млн.

По последним данным, в Петербурге выявили 560 785 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 534 545 человек, умерли 20 117. За последние сутки в городе выявили 1 636 случаев заражения.