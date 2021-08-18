В ВОЗ заявили, что дельта-штамм "обгоняет" реагирование на него служб здравоохранения

ЖЕНЕВА, 18 августа. /ТАСС/. Отличающийся высокой заразностью штамм "дельта" коронавируса SARS-CoV-2 распространяется быстрее, чем "коллективное реагирование" на него служб здравоохранения в странах. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Дельта" продолжает обгонять наше коллективное реагирование", - сказал он, добавив, что в каждой стране "горячие точки госпитализации и смертности" возникают там, где низок уровень вакцинации и принимаются "ограниченные меры в сфере общественного здравоохранения".

Глава ВОЗ подчеркнул, что решение проблемы "дельта" и других опасных штаммов имеется - для этого необходимо быстро увеличить масштабы тестирования на коронавирус, обеспечения больниц кислородом, лечебными материалами, вакцинами и индивидуальными защитными средствами для медицинского персонала, а также расширить исследования, касающиеся разработки новых инструментов борьбы с пандемией. По словам гендиректора, в настоящее время "75% всех вакцин использовано всего в 10 странах, тогда как государства с низкими доходами едва вакцинировали 2% своего населения".

В этой связи глава ВОЗ напомнил о своем призыве к мировому сообществу установить до конца сентября мораторий на бустерную вакцинацию. Это позволило бы "защитить наиболее уязвимых людей, прежде чем будут сделаны бустерные прививки", констатировал Гебрейесус, добавив, что условиях продолжающейся мутации коронавируса "во взаимозависимом мире" следует обеспечить равный доступ к иммунизации, а не "фокусировать внимание на узких националистических целях".