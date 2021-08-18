Дожди в столичном регионе будут идти до конца недели

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Интенсивные дожди в Московском регионе прогнозируются до 19 августа, затем они ослабеют, но сохранятся до конца недели. Об этом сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Пик дождей придется с 18 на 19 августа. У нас (метеорологов - прим. ТАСС) осадки считаются с 18:00, а не полночи. Потом слабенькие дожди еще ожидаем местами вплоть до субботы и воскресенья", - сообщил он в среду.

По словам Варакина, норма по осадкам для августа в столичном регионе уже выполнена, а благодаря грядущим дождливым дням к понедельнику будет уже 115-120% от нормы.

"Норма по осадкам для августа уже выполнена. За счет этого дождя к понедельнику будет уже порядка 115-120% от месячной нормы выполнено", - отметил метеоролог.

Ранее Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение о ливне, граде и ветре до 25 м/с в Москве в среду.