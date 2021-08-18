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Пандемия COVID-19

ВОЗ пока не видит необходимости в бустерных дозах вакцины от коронавируса

Их применение не должно являться приоритетом, подчеркнула главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан

ЖЕНЕВА, 18 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не видит необходимости в бустерных (дополнительных) дозах вакцины от коронавируса. Об этом заявила в среду на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

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"Имеющиеся у нас данные не говорят о том, что бустерные дозы необходимы, - подчеркнула она. - Их применение не должно являться приоритетом".

Аналогичную точку зрения высказал и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. "Это похоже на ситуацию, в которой человек со спасательным кругом пытается надеть на себя второй спасательный круг, в то время как у другого человека нет даже одного спасательного круга", - отметил он.

О тяжелом течении варианта "дельта"

Вакцинация предотвращает тяжелое течение заболевания и летальные исходы от варианта коронавируса "дельта", заявила Сваминатан.

"Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого протекания заболевания и смертей от варианта "дельта", - отметила она.

Со своей стороны эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове обратила внимание на то, что даже в тех странах, где высокий уровень вакцинации, вариант "дельта" циркулирует в тех сообществах, где меньше вакцинированных людей и где не соблюдаются меры по предотвращению распространения заболевания.

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