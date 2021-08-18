Безруков предложил подумать о компенсации зрителям стоимости ПЦР-тестов для похода в театр

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского Губернского театра (МГТ) Сергей Безруков предлагает продумать вопрос компенсации стоимости ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию для людей, которые делают такой анализ платно, чтобы посетить театр.

Государственные поликлиники делают ПЦР-тесты бесплатно, но записаться на такой тест проблематично из-за высокого спроса.

"Получается, что человек мало того, что заплатил за ПЦР-тест, еще должен купить билет в театр. Получается, цена похода в театр увеличивается", - сказал Безруков журналистам в среду после сбора труппы театра, отвечая на вопрос о возможности введения QR-кодов для посещения спектаклей МГТ.

По его словам, необходимо либо обеспечить доступность бесплатного теста на коронавирус для всех, либо снизить стоимость билетов, чтобы компенсировать такую трату со стороны зрителя, и при этом как-то компенсировать это и театру. Худрук признался, что он не экономист, но какие-то шаги в этом направлении, по его словам, позволили бы собирать 100-процентные залы.

Он также сообщил, что сам уже привился от коронавирусной инфекции.