В Петербурге пройдет первый профессиональный форум по инклюзивному добровольчеству

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Первый профессиональный форум для волонтеров, которые задействованы в сфере добровольчества по помощи людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), пройдет в Петербурге с 21 по 27 августа. Об этом сообщил заместитель председателя городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Роман Волковский на пресс-конференции в ТАСС.

"Наш город - город для каждого, в связи с этим правительство Санкт-Петербурга уделяет особое внимание развитию инклюзивных проектов. И в этом году в первый раз с 21 по 27 августа пройдет первый профессиональный форум инклюзивных практик и проектов в сфере добровольчества "Формула инклюзии". Участниками форума станут представители некоммерческих организаций, представители сообществ людей с инвалидностью и эксперты в сфере инклюзии из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Самары, Челябинска и других городов России", - рассказал Волковский.

Как рассказал организатор мероприятия Владимир Полянский, участники форума будут обмениваться опытом своих проектов, обсудят эффективные практики вовлечения в добровольчество людей с ограниченными возможностями здоровья, пройдут обучение по основам психологии и мышления людей с ограничениями по слуху, узнают, как адаптировать проекты для инклюзивной среды.

Также в программе - посещение инклюзивных организаций Санкт-Петербурга. Среди них инклюзивный центр "Какая разница", экологическое производство "Манифест", социальное предприятие "Балтийская лоза", приют для животных "4 лапы" и ряд других.