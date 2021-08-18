Россотрудничество будет продвигать цифровые образовательные площадки за рубежом

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россотрудничество намерено содействовать продвижению цифровых образовательных площадок на русском языке за рубежом. Об этом сообщил в среду заместитель руководителя агентства Дмитрий Поликанов, выступая на встрече с экспертами бизнес-платформы Общероссийского народного фронта.

"Россотрудничество выделяет три основных направления, в которых важно использовать цифровые образовательные площадки на русском языке: работа с соотечественниками, подготовка детей к поступлению в российские вузы и обучение взрослых, - отметил он. - Русские дома по всему миру готовы рассказывать об образовательных проектах на своих онлайн-ресурсах, предоставлять площадки для офлайн-мероприятий и реализовывать совместные акции, например диктанты, олимпиады, марафоны".

В свою очередь начальник управления образования и науки агентства Ольга Филонова сказала, что "дети соотечественников приходят в русские школы, чтобы подтянуть уровень своих знаний в целом [такие примеры есть в Германии и Франции]". "Однако есть два региона, требующих особого внимания - Украина и страны Балтии. Мы получаем много обращений от соотечественников из этих стран, что их дети должны учить русский язык и должны обучаться на русском языке, - указала она. - Именно здесь очень важно и нужно продвигать российские образовательные ресурсы".